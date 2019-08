Poletje temperaturnih rekordov tudi na Goriškem

Letošnje poletje bo ostalo zapisano v zgodovini kot eno najbolj vročih doslej. Če so znanstveniki v sklopu evropskega programa za podnebne spremembe Copernicus že ugotovili, da je bil letošnji junij najtoplejši v zgodovini, julij pa sploh najtoplejši mesec, odkar opravljajo meritve, so temperaturni rekordi padali tudi na Goriškem. O tem pričajo podatki meteoroloških postaj, nameščenih v Gorici in Podgori, ki jih je pred kratkim objavila spletna stran www.meteogo.it. Do 11. avgusta je bila povprečna temperatura 25,9 stopinj Celzija: topleje je bilo samo leta 2003, ko je povprečna temperatura dosegla rekordnih 26,6 stopinj Celzija. Zaskrbljujoče pa je zlasti dejstvo, da so tudi v Gorici sedem izmed desetih najtoplejših poletij v zgodovini meritev zabeležili ravno v tem desetletju: meritve po letu 2003 namreč kažejo, da so najtoplejša poletja bila leta 2015 (v povprečju 25,5 stopinje Celzija), leta 2012 (25,4), leta 2012 (25,1) in leta 2017 (25). »Podnebje na Zemlji se je spreminjalo naravno, zaradi toplogrednih plinov pa so te spremembe v zadnjem stoletju postale bolj izrazite, predvsem pa bolj hitre,« razlaga klimatolog Filippo Giorgi, fizik in raziskovalec na tržaški univerzi, ki je bil maja gost goriškega festivala èStoria. Med leti 2002 in 2008 je med drugim bil član medvladnega foruma za podnebne spremembe IPCC, ki je leta 2007 prejel Nobelovo nagrado za mir. V zadnjem stoletju, nadaljuje, se je povprečna temperatura na Zemlji povišala za 1,1 stopinje Celzija.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.