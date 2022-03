Politični pretres v Ronkah

V Ronkah je tik pred občinskimi volitvami prišlo do političnega pretresa. V ponedeljek dopoldne sta županu Liviu Vecchietu izročila odstopni pismi odbornika Mauro Benvenuto, ki je bil odgovoren za kulturo in šolstvo, ter Gianpaolo Martinelli, ki je skrbel za socialo. V zadnjih časih so bili odnosi znotraj upravne večine napeti, vendar je bil odstop dveh odbornikov kakorkoli nepričakovan.

»Za odstop sva se odločila, potem je pred enim mesecem prišlo do zastoja pri pripravah na volitve. Takrat se je vodstvo liste Insieme per Ronchi soglasno odločilo za vzpostavitev dialoga z Demokratsko stranko, ki je pristala na skupno določitev volilnega programa in županskega kandidata,« poudarjata Benvenuto in Martinelli. Po takratnem srečanju se je sicer šušljalo, da naj bi župansko kandidaturo ponudili Benvenuto in ne županu Vecchietu.»V zadnjih mesecih župan ni hotel pristati na tkanje novih zavezništev, sama sva po drugi strani prepričana, da bi bil dogovor z Demokratsko stranko in z drugimi občanskimi listami kakorkoli koristen za ronško občino,« poudarjata Benvenuto, ki je odbornik vse od začetka mandata leta 2016, in Martinelli, ki je odborniško mesto prevzel od Giovanne Baldo februarja 2018.Župan Livio Vecchiet ocenjuje, da bi morala odbornika ostati na svojem mestu do konca mandata, saj z odstopom nista dokazala velike resnosti. »Res ne razumem razlogov za njun odstop. Sam bom prevzel njune resorje in v ponedeljek poročal o nastali situaciji občinskim svetnikom,« poudarja Vecchiet. Po odstopu Benvenuta in Martinellija v občinskem odboru ostajajo Paola Conte, Elena Cettul in Roberto Fontanot. Kako se bo zadeva razpletla, bo znano v prihodnjih dneh. V sredo se bo sestala skupščina liste Insieme per Ronchi, v petek bo zasedal krajevni krožek Demokratske stranke.