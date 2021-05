Položili pet spotikavcev

V Ronkah je še vedno živ spomin na 24. maj 1944, ko so nemški vojaki skupaj s svojimi italijanskimi pomagači in izdajalci aretirali 68 domačinov, ki so jih zatem odpeljali najprej v Trst in nato v razna koncentracijska taborišča. Kar 32 se jih zatem ni vrnilo domov. Skupno je bilo sicer iz ronške občine deportiranih 158 krajanov, žrtev je bilo 75. Včeraj so se spominu na deportirance poklonili s svečanostjo, med katero so položil pet spotikavcev, in sicer v okviru projekta Stolpersteine, ki ga je nemški umetnik Gunter Demnig začel uresničevati pred več kot dvajsetimi leti s ciljem, da bi usoda pregnanih in v nacističnih taboriščih umorjenih ljudi ne tonila v pozabo.

Na včerajšnji svečanosti je ob navzočnosti predsednice krajevne sekcije borčevske organizacije ANPI-VZPI Marine Cuzzi in predsednice krajevne sekcije združenja političnih deportirancev ANED Ade Bait spregovoril ronški župan Livio Vecchiet, ki se je spomnil tudi 24. maja 1915, ko so avstro-ogrske oblasti izselile večji del prebivalcev Ronk v begunsko taborišče v Wagni, saj je ravno takrat začela prva svetovna vojna. »Poleg aretacij iz maja 1944 se moramo spomniti tudi septembra 1943, ko so se naši someščani odločili za upor; dovolj jim je bilo krivic, revščine, pomanjkanja demokracije in svobode, za kar je bil odgovoren fašizem,« je opozoril župan.Včeraj so pet spotikavcev položili na Drevoredu Garibaldi, na Trgu Santo Stefano, v Ulici Monte Cosich v Selcah in v Ulici Dante Alighieri. Vsak svoj spotikavec so dobili Leda Bevilacqua, rojena leta 1922 in umorjena v Auschwitzu, Fortunato Soranzio, rojen leta 1905 in umorjen v Dachauu, Attilio Tesolin, rojen leta 1907 in umorjen v Mauthausnu, Francesco Manazzoni, rojen leta 1891 in umorjen v Dachauu, ter Luigi Quinto, rojen leta 1907 in umorjen v Mauthausnu.