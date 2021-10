»Polžka« romala na Vrh in v Gorico

»Polžka« - priznanje gibanja za počasno prehrano Slow Food - sta na Goriškem tudi letos prejeli Lokanda Devetak z Vrha in restavracija Rosenbar iz Gorice. Poleg njiju je lovoriko v Deželi Furlaniji - Julijski krajini osvojilo samo še pet drugih lokalov: Ai Cacciatori (Cavasso Nuovo), Borgo Poscolle (Cavazzo Carnico), Al Castello (Fagagna), Ivana & Secondo (Pinzano al Tagliamento) in Stella d’Oro (Verzegnis).Lokanda Devetak in Rosenbar prejemata priznanje že vrsto let; Čotovi z Vrha so sploh med petimi ali šestimi gostinci iz cele Italije, ki »polžka« prejemajo vse od prve izvedbe leta 1993. Podelitev priznanje je potekala v ponedeljek v Milanu, kjer sta Lokando Devetak predstavljali sestri Mihaela in Tatjana Devetak. Udeležence nagrajevanja je nagovoril predsednik ustanove Slow Food Carlo Petrini, ki je dobitnike priznanj pohvalil, ker si prizadevajo za ohranjanje tradicionalnih jedi in za podporo, ki jo izkazujejo malim krajevnim kmetom.