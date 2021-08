Pomagajo jim, da naredijo sami

V vrtcih Večstopenjske šolo Doberdob so lani uvedli razne pristope iz Montessorijeve metode, ki namenja posebno pozornost neodvisnosti otrok in spoštovanju njihovega psihičnega, fizičnega in socialnega razvoja. »Pomagaj mi, da naredim sam!« je glavno vodilo pedagogike, ki jo je pred več kot sto leti razvila zdravnica Maria Montessori. Za delo z Montessorijevo metodo se je usposabljalo nekaj učiteljev Večstopenjske šole Doberdob, tako so v raznih oddelkih uporabljali pristope in materiale, ki so značilni zanjo. »Najbolj celovito smo jo izvajali v oddelku Metuljčkov v vrtcu Barčica v Ronkah, kjer je učiteljica Jana Jarc zaključila šolanje, ki je potrebno za uporabo omenjene pedagogike,« pojasnjuje ravnateljica Sonja Klanjšček in napoveduje, da bodo letos nadaljevali z usposabljanjem: »Ponudbo bomo skušali nadgraditi, saj so bili med lanskim šolskim letom starši zadovoljni.«

