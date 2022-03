Pomanjkanje enosobnih stanovanj posebej občutijo študentje

Univerzitetni študentje, ki obiskujejo predavanja na tržaški ali videmski univerzi v Gorici, imajo precejšnje težave pri iskanju stanovanja v najem. V prihodnosti naj bi se po besedah občinske odbornice Chiare Gatta obetal spletni portal, kjer bi se študentje povezali s ponudniki stanovanj. Po drugi strani naj bi število študentov, ki jih je danes približno 800, z novimi tečaji dvignilo do 1000: potreba bo torej vse večja.Da je pomanjkanje primernih nepremičnin, že danes še kako pereče, nam je včeraj potrdil tudi nepremičninski agent Pierluigi Sardelli. »To je res velik problem, s katerim smo dobro seznanjeni. V stiku smo tudi z univerzitetnim konzorcijem. Imamo dva elementa: po eni strani so vstopni izpiti na sporedu septembra oz. oktobra, torej kar pozno v sezoni. Če študent išče stanovanje avgusta, ga bo našel; oktobra bo že prepozno. Jasno pa je, da študent ne more iskati stanovanja, preden je gotov, da ima mesto v fakulteti,« pravi Sardelli. Zaradi tega bi se razmere mogoče izboljšale, če bi bili vstopni izpiti prej, po drugi strani pa to ne bi rešilo osrednjega problema – pomanjkanja primernih stanovanj.»V Gorici imamo precej stanovanj naprodaj, v najem pa jih oddajajo bolj malo. Če pa so, so pogosto prevelika za študente. Primanjkuje nam enosobnih stanovanj, saj so večje nepremičnine namenjene družinam. Po drugi strani, ker so najemnine v primerjavi z velikimi mesti vsekakor nizke, ni navade, da bi večje stanovanje delili študentje. Ta praksa je učinkovita v primerih, kjer se skupina študentov, ki se že poznajo, preseli v Gorico in se odloči, da bo delila stanovanje. Drugače pa se ne da imeti v istem stanovanju študentov, bolničarjev, gasilcev – to so ljudje, ki iščejo stanovanja v najem, imajo pa zelo različne ritme in potrebe,« pravi Sardelli. Ponekod v mestu so že zrasle stanovanjske hiše z enosobnimi stanovanji, vendar jih nikakor ni dovolj, pravi Sardelli. »Povpraševanja je zelo veliko: ponavljam, ob študentih imamo razne druge tipe ljudi, ki iščejo enosobna stanovanja,« razlaga še nepremičninski agent. Težava se bo zato nadaljevala, vsaj dokler ne bo zaživel študentski dom, ki bi ponujal zadostno število mest. V sedanjem študentskem domu v Mazzinijevi ulici je na voljo 99 mest, na Travniku pa potekajo obnovitvena dela Palače Paternolli, v kateri bi moral po napovedih zaživeti drug študentski dom, kjer naj bi bilo prav tako na voljo okoli sto mest.