Pomanjkanje košev ni opravičilo!

Goriški občinski upravitelji si prizadevajo, da bi bilo po mestu razpršenih čim več košev za odpadke, vendar se vseeno najdejo takšni, ki pasjih iztrebkov ne poberejo in jih pustijo na pločniku. Bralka nas je opzorila, da so na odseku Ulice Vittorio Veneto, ki gre od kapucinske cerkve proti Podturnu, pasji iztrebki skoraj ob vsakem drevesu. Občinska odbornica za dobrobit domačih živali Chiara Gatta poudarja, da so podobne težave kot v Ulici Vittorio Veneto pred časom imeli v Carduccijevi ulici in v Ulici San Giovanni; občasno se pasji iztrebki pojavljajo tudi v drugih predelih mesta, posebno pod udarom so stranske ulice, ki niso opremljene s koši za odpadke, kar seveda ne sme predstavljati opravičila. Lastnik psa ima dolžnost, da pobere iztrebke ne glede na kraj in morebitno odsotnost košev za odpadke.