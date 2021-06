Pomembno je graditi skupen kulturni prostor

Goriški Kulturni dom je marsikdaj oral ledino in še danes goji nekatera področja, s katerimi se druge kulturne ustanove v mestu ne ukvarjajo. Obenem je pomemben povezovalni člen med slovensko, italijansko in furlansko skupnostjo, preko dejavnosti v svoji telovadnici pa pozornost namenja tudi najmlajšim. Razvejane dejavnosti Kulturnega doma, zadruge Maja in Amaterskega športnega združenja Dom je včeraj pobliže spoznala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. S predsednikom Kulturnega doma Igorjem Komelom si je ogledala telovadnico, malo in osrednjo dvorano ter galerijo. Na enournem srečanju je Komel orisal poslanstvo, delovanje in izzive, s katerimi se soočata dom in zadruga Maja, Vili Prinčič in Renza Pelesson pa sta predstavila dejavnosti združenja Dom. O razstavni dejavnosti je spregovoril Joško Vetrih, Marino Marsič pa je v imenu SKGZ podal nekaj misli o vsestranski dejavnosti doma.

Povezovalna vloga Kulturnega doma se je v 40 letih od njegove ustanovitve vse bolj okrepila. Ob kulturnih dejavnostih je Komel izpostavil tudi pomen telovadnice, ki jo v jutranjih urah uporabljajo italijanske šole – slovenske namreč razpolagajo z lastnim objektom –, popoldne vse do poznih večernih ur pa tu delujejo razne skupine, od vrtčevskih otrok do upokojencev. Negovanje čezmejnih stikov je bilo tudi posebej poudarjeno: Kulturni dom že leta plodno sodeluje s Kulturnim domom Nova Gorica in s Slovenskim narodnim gledališčem. Projekti, po katerih je Kulturni dom posebej prepoznaven, so čezmejni glasbeni festival zadruge Maja Across the Border in festival komičnega gledališča Komigo.

Marsič je poudaril, da Kulturni dom in ostale mestne slovenske ustanove nedvomno privabljajo in povezujejo italijansko govoreče in slovenske someščane. Poudaril pa je problem, ki zadeva kulturni in medijski prostor: ta se nekako »lomi« pri državni meji, saj Slovenci v Italiji večinoma pomanjkljivo poznajo kulturne osebnosti – pevce, igralce –, ki so v Sloveniji popularni.