»Pomlad« v Štandrežu

V Štandrežu se veselijo novega jasličnega oddelka, na osnovni šoli Otona Župančiča v Gorici žal še ni otroškega živžava.

V torek se je pouk začel v vseh šolah in vrtcih, ki spadajo pod Večstopenjsko šolo Gorica. Izjemo predstavlja osnovna šola Otona Župančiča v Ulici Brolo v Gorici, kjer je prišlo do zamude pri obnovitvenih delih v šolskem poslopju, tako da se bo šolsko leto začelo z zamikom v ponedeljek, 20. septembra. V ostalih osnovnih šolah goriškega ravnateljstva so v torek posebno dobrodošlico izrekli prvošolcem, ki so s kančkom treme prvič prestopili šolski prag. V štandreškem vrtcu Pika Nogavička je z letošnjim šolskim letom začel delovati »pomladni« oddelek; obiskujejo ga lahko otroci, ki so dopolnili drugo leto starosti. Gre sicer za prvi tovrstni oddelek s slovenskim učnim jezikom na Goriškem, tako da pomembno prispeva k obogatitvi vzgojne ponudbe v slovenščini.