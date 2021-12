Pomoč slovenskim otrokom končno tudi na Goriškem

Slovenska socio-psihopedagoška služba naj bi bila v prihodnje končno na voljo tudi v Gorici. Dobro novico je Primorskemu dnevniku posredovala občinska svetnica Slovenske skupnosti Marilka Koršič, ki je pred dnevi opozorila goriško občinsko upravo na potrebo po zagotavljanju teh storitev tudi v slovenskem jeziku, za kar se že veliko let zavzemajo ravnatelji slovenskih šol, predstavniki slovenskih krovnih organizacij in vzgojnih ustanov ter Paritetni odbor.

Koršičeva je v svetniškem vprašanju, ki ga je postavila županu Rodolfu Ziberni in pristojni odbornici Silvani Romano, opozorila, da je na Deželi v teku udejanjanje reforme deželnega zdravstvenega sistema, ki bo vnesel pomembne novosti v odnosih med različnimi osebki in ustanovami, ki tvorijo zapleteno mrežo deželne zdravstvene službe. »Iz odloka deželne vlade ni mogoče razbrati zagotovil za slovensko socio-psihopedagoško službo, ki jo je ustanovilo tržaško zdravstveno podjetje Asl 1 Triestina leta 1982 in je edina, ki je na voljo slovenskim otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. V vseh letih je v tržaški pokrajini delovala z občasno večjimi ali manjšimi težavami,« pojasnjuje Marilka Koršič in opozarja, da je v preteklih letih služba na Goriškem delovala le eksperimentalno in v zelo omejeni obliki, nakar so slovenski učenci in dijaki ostali brez njene pomembne pomoči in opore. Koršičeva opozarja, da se je v deželnem svetu z zadevo ukvarjal deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. Konec oktobra mu je pristojni deželni odbornik Riccardo Riccardi zagotovil, da bo slovenska socio-psihopedagoška služba v prihodnje še naprej delovala v okviru tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi, saj ji bo zagotovljena ustrezna finančna podpora. Gabrovec je v repliki poudaril, da bi morali operativnost službe razširiti tudi na Goriško in Videmsko, na kar je tudi Koršičeva opozorila goriške občinske upravitelje. »Storitve v slovenskem jeziku si danes morajo družine zagotavljati sami s privatnimi specialističnimi pregledi, ki predstavljajo veliko gmotno breme. Velja poudariti, da je za otroka, ki je že itak v težavah, uporaba materinega jezika bistvenega pomena za uspešno soočanje in reševanje problematičnosti,« je poudarila Koršičeva, ki je zato pozvala župana in odbornico, naj posežeta.

Odbornica Silvana Romano se je takoj odzvala na prošnjo Marilke Koršič; pred nekaj dnevi je na srečanju med predstavniki zdravstvenega podjetja Asugi in župani predstavila zahtevo po zagotavljanju socio-psihopedagoške službe v slovenskem jeziku tudi na Goriškem. »Zahteva je bila sprejeta, tako da bo slovenska služba zagotovljena tudi na Goriškem,« nam je včeraj dejala odbornica in povedala, da časovnice uresničevanja zdravstvene reforme še ni v celoti določena in da gre vsekakor za pomembno pridobitev za uporabnike storitev službe v slovenskem jeziku. Odbornica je tudi pojasnila, da je bila zahteva, ki je temeljila na predlogu Marilke Koršič, edino dopolnilo k osnutku novega podjetniškega akta Asugi, ki so ga sprejeli med srečanjem med župani in vodstvom zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško. Koršičeva se Romanovi na daljavo zahvaljuje za posredovanje in izraža upanje, da bo slovenska služba začela delovati v čim krajšem času.