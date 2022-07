Pri konjušnici Mivei na Peči so po požarih na Krasu vzpostavili nabirko sredstev in blaga za vse živali, ki so jih morali v teh dneh evakuirati iz ogroženih krajev. Obenem nudijo pomoč in informacije za osebe, ki še iščejo lokacijo, kamor bi evakuirali svoje živali. »Naše skladišče je prosto, zato lahko tu zbiramo blago in pomoč za živali. Obenem lahko postavimo v stik vse, ki nudijo ali potrebujejo pomoč,« pravi Ivana Rosato iz konjušnice Mivea. Na voljo je telefonska številka 334 6472053.