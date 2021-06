Pomol bo iz korten jekla

V teku je načrtovanje steze, ki jo bodo zgradili okrog Doberdobskega jezera. »Ravnokar pripravljamo dokumentacijo, s katero bomo Deželo Furlanijo - Julijsko krajino zaprosili za krajinsko dovoljenje,« pravi doberdobski občinski odbornik Daniel Jarc in pojasnjuje, da ima občina za gradnjo steze na voljo 100.000 evrov. Že med lansko jesenjo so sprožili postopek, v okviru katerega bo v zemljiško knjigo vpisana služnost za parcele, po katerih bodo zgradili novo sprehajalno stezo. Ob vzpostavitvi služnosti bodo lastniki ohranili svojo lastninsko pravico. Občina je s postopkom že seznanila vse lastnike, predvidoma bo potrebna razlastitev dela samo enega zemljišča. Na občini med drugim že imajo računalniško simulacijo novega pomola, ki bo nadomestil sedanjega in bo zgrajen iz korten jekla, tako da bo odporen na vremenske neprilike.

