Ponosni nanje, ker so na tak način zastopali Gorico (video)

»Zastopali ste naše mesto, zato smo na vas zelo ponosni,« je goriški župan Rodolfo Ziberna včeraj pozdravil pevce, dirigenta Davida Bandlja, vodstvo centra Emil Komel in vse, ki so se zbrali v mestni hiši. Po treh prestižnih nagradah, ki jih je prejel na mednarodnem zborovskem tekmovanju v Arezzu, je uprava počastila mešani mladinski pevski zbor Emil Komel s sprejemom v občinski beli dvorani, kjer so pevkam in pevcem izročili priznanje in glasbeno darilo. Vsak član zbora je namreč prejel v dar zgoščenko jazz skupine, poklon goriškemu glasbeniku Erminiu Bombiju.