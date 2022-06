Ponudbo krepijo tudi z novo knjižnico OZN

Ena izmed treh depozitarnih knjižnic Organizacije združenih narodov v Italiji je po novem v Gorici. Včeraj so jo uradno odprli v stavbi v Alvianovi ulici, kjer domuje goriška podružnica tržaške univerze. Nova pridobitev je ena izmed naložb in projektov, s katerimi tržaška univerza krepi svojo prisotnost v Gorici. Oktobra se bo didaktična ponudba razširila z dvema novima tečajema: do takrat bodo preuredili še nekaj učilnic, naslednje leto pa se bodo lotili obsežnejšega dela, in sicer prenove še dveh nadstropij nekdanjega semenišča.

Na včerajšnjem uradnem odprtju depozitarne knjižnice OZN so podrobno predstavili projekt, ki je privedel do tega rezultata. Želja, da bi uredili zbirko omenjene knjižnice, se je pojavila pred nekaj leti. »Dežela Furlanija - Julijska krajina je prižgala zeleno luč financiranju knjižnice leta 2018,« je povedala osrednja pobudnica projekta, prof. Sara Tonolo. Univerza je želela povrniti pozornost zbirki, ki zadeva delovanje OZN: celotno gradivo so prepeljali iz tržaškega sedeža v goriško podružnico in ga na novo preuredili. Namestili so tudi nalepke za zaščito knjižnega gradiva. Z novo knjižnico želijo okrepiti tudi povezavo z mestom in občani.Rektor tržaške univerze, prof. Roberto Di Lenarda, je izpostavil povezovanje, ki je pomembno pripomoglo k preureditvi knjižnice. V okviru projekta PAce sta namreč sodelovala oddelka za politične in socialne vede ter za pravne vede, jezikoslovje, tolmačenje in prevajanje. Prisotna sta bila direktorja obeh oddelkov, prof. Georg Meyr in prof. Gian Paolo Dolso. Rektor Di Lenarda je povedal, da spada preureditev knjižnice v serijo naložb, s katerimi krepijo ponudbo goriške podružnice univerze. »Glede na to, da bomo oktobra imeli dva nova tečaja, bomo potrebovali več prostora. Do jeseni bomo preuredili nekaj novih učilnic, v načrtu pa imamo tudi preureditev dveh nadstropij starega dela stavbe. Ko so objekt obnovili, pred leti, so tudi v tistih dveh nadstropjih obnovili napeljave, obnova pa ni bila dokončana. Teh dveh nadstropij torej doslej nismo mogli uporabljati. V sklopu triletnega financiranja, ki nam ga namenja Dežela, bomo del sredstev uporabili za to obnovo. Načrt imamo že, računamo, da se bodo dela začela prihodnje leto. Želimo tudi spodbuditi uporabo konferenčnega centra, ki je zdaj neizkoriščen,« je naštel rektor.