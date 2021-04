Popisali šotor civilne zaščite

V začetku letošnjega leta je novogoriška izpostava za zaščito in reševanje na parkirišču ob novogoriškem sodišču postavila šotor za potrebe hitrega antigenskega testiranja, ki ga izvajajo pooblaščeni izvajalci. Vendar so se že po enem mesecu na šotoru pojavili napisi, narejeni s sprejem. »Kasneje se je poškodovanje šotora še večkrat ponovilo. Zadevo smo prijavili policiji, pred nekaj dnevi so dobili obvestilo, da je storilec identificiran. Šotorskih platen se ne da očistiti in popraviti, zato jih bo treba zamenjati. To bo kar precejšen strošek v višini okrog 7.000 evrov,« pravi Samo Kosmač, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite. »Civilna zaščita v teh dneh opravlja predvsem naloge logistične pomoči zdravstvu, deluje v dobrobit vseh občanov in zato se mi zdi skrajno nesprejemljivo, da določeni posamezniki svoje nestrinjanje z veljavnimi ukrepi izražajo na takšen način, da uničujejo tujo lastnino,« je dodal Kosmač.