Popisujejo dneve, ko smrdi

V Štandrežu je steklo preverjanje, s katerim bodo skušali ugotoviti izvor smradu, s katerim se soočajo že nekaj let. Popisovanje dnevov, ko smrdi, se je začelo prejšnji teden in bo skupno trajalo tri mesece. Pri zbiranju podatkov sodeluje devetnajst domačinov, ki stanujejo v različnih predelih Štandreža, tako da je krito čim večje območje. Domačini morajo na polo zapisati, kdaj so doma in kdaj zavohajo smrad. Njihova opažanja bo deželna okoljska agencija Arpa primerjala in pri tem upoštevala tudi vremenske razmere in zlasti vetrove.Krajani že dalj časa opozarjajo, da v Štandrežu vse bolj pogosto smrdi po katranu, vendar doslej še niso ugotovili, od kod prihaja neznosen vonj. Predstavniki skupine EkoŠtandrež in zveze Legambiente so v prejšnjih mesecih na težave opozorili goriško občinsko upravo, ki je upoštevajoč njihov poziv sklicala srečanje, na katerem so bili navzoči predstavniki sovodenjske občine, agencije Arpa, zdravstvenega podjetja Asugi in industrijskega konzorcija. Na takratnem srečanju so se dogovorili za trimesečno preverjanje, ki se je začelo prejšnji teden, sicer so krajani že med poletjem zbirali podatke o smradu.

V Štandrežu so kakorkoli vse bolj zaskrbljeni zaradi novic, ki prihajajo iz Vrtojbe glede tamkajšnje asfaltne baze. Predstavniki Civilne iniciative Vrtojba, ki že dve leti zahtevajo zaprtje obrata, že dalj časa opozarjajo, da asfaltna baza negativno vpliva na kakovost bivanja v kraju. Temu pritrjujejo nedavne meritve, ki jih je v Vrtojbi izvedla organizacija Alpe Adria Green. Analiza vzorcev zemlje, zraka in vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Novem mestu, kaže na zaskrbljujoče količine zdravju škodljivih snovi predvsem v zemlji.