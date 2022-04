V Feiglovi knjižnici so minulo nedeljo praznovali prvo leto delovanja v prenovljenih prostorih Trgovskega doma. V tem letu so uvedli tudi številne novosti. Kulturno ponudbo so obogatili z literarnimi in razvedrilnimi cikli, obenem so popestrili tudi program za najmlajše.

Knjižničarke so že takoj po odprtju, v toplejših mesecih, opazile znaten porast obiska in izposoje. Dotok obiskovalcev se je julija lanskega leta, v primerjavi s prejšnjimi leti, več kot podvojil. Feiglova knjižnica je pridobila veliko novih članov. V enem samem letu delovanja so izdali kar 898 novih izkaznic in zabeležili izposojo 14.348 enot. Izposoja na dom in v čitalnico COBISS je v zadnjem letu štela 12.225 enot. V porastu je bila tudi izposoja v sklopu mreže BiblioGo. Zaradi občutnega porasta obiskovalcev so ob vhodu v knjižnico namestili skener, na katerem se uporabniki lahko kar sami prijavijo s fizično ali digitalno izkaznico, nameščeno na pametnem telefonu. To seveda omogoča pregled vstopa in pomaga pri oblikovanju natančne statistike dotoka obiskovalcev.