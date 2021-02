Porast v Števerjanu, upad v Doberdobu in Sovodnjah

V Števerjanu se v zadnjih dveh tednih soočajo s porastom števila okužb s koronavirusom, medtem ko je njihovo število v sovodenjski in doberdobski občini zelo upadlo, potem ko je januarja doživelo zaskrbljujoči poskok.

»V zadnjih dveh tednih je bilo število okužb višje kot v prejšnjih mesecih; okuženih je bilo od trinajst do petnajst občanov hkrati, sicer so nekateri že ozdraveli,« pravi števerjanska županja Franca Padovan in pojasnjuje, da oboleli imajo le lažje simptome ali jih sploh nimajo. V prejšnjih dneh je bil v karanteni četrti razred števerjanske osnovne šole Alojz Gradnik; za nekatere otroke se je izolacija že zaključila, tako da so se začeli vračati v šolo. Isti razred je že bil v karanteni novembra. Županja pojasnjuje, da so se občani, starejši od 80 let, množično naročili na cepljenje; v goriški bolnišnici se je cepljenje starostnikov začelo prejšnji četrtek.

V Doberdobu je stanje precej boljše kot v prejšnjih mesecih; župan Fabio Vizintin pravi, da je »zelo dobro«. Iz poročil, ki jih zdravstveno podjetje Asugi, izhaja, da so trenutno okuženi le štiri občani, vendar župan za dva ve, da sta v bistvu že okrevala. »Trenutno imamo tako le dva okužena; eden izmed njiju je starejši, ima tudi druge pridružene bolezni, in je, žal, potreboval hospitalizacijo,« poudarja doberdobski župan. Največ okužb so v doberdobski občini imeli januarja - približno štirideset. Župan priznava, da je bil takrat že pošteno zaskrbljen. »V začetku decembra je število okužb naraslo, med božičnimi prazniki je bilo stabilno, januarja je spet začelo naraščati. Februarja se je trend k sreči obrnil, tako da je število okužb začelo upadati,« pojasnjuje župan, ki opaža, da se starejši občani želijo čim prej cepiti, medtem ko se med drugimi starostnimi kategorijami najde tudi take, ki so bolj skeptični.

Tudi v Sovodnjah je število okužb v zadnjih tednih zelo upadlo. »Trenutno sta okužena samo dva občana,« pravi sovodenjski župan Luca Pisk. Tudi v Sovodnjah so porast števila okužb doživeli sredi januarja, ko je bilo okuženih med 20 in 25 občanov, nakar so se podobno kot v Doberdobu razmere umirile.