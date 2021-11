Porodnice v Šempetru bodo dobile bistveno boljše prostore

V šempetrski porodnišnici se zaključuje prenova petih sob za nosečnice in porodnice. V kratkem bodo predane namenu. Investicija, ki je veljala dobrih 300.000 evrov, se je uresničila s pomočjo Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO in šempetrske bolnišnice. »Porodnice bodo bivale v bistveno boljših prostorih,« se novosti veseli Alenka Zavrtanik Čelan, predstojnica ginekološko-porodniške službe v šempetrski bolnišnici, ki tudi upa, da bodo boljši pogoji pritegnili bodoče mamice z obeh strani meje.

»Te naložbe, ki jo je zagotovil EZTS GO, smo izjemno veseli,« poudarja Zavrtanik Čelanova. Čezmejno združenje je namreč zagotovilo 300.000 evrov, šempetrska bolnišnica pa je primaknila še 17.000 evrov za dodatne ureditve. Gre sicer za prvo od dveh faz projekta prenove celotnega levega trakta tretjega nadstropja bolnišnice, kjer se nahaja porodni blok ter sobe za nosečnice in porodnice s pripadajočimi prostori. Porodnišnica sicer od izgradnje v 70. letih prejšnjega stoletja ni bila obnovljena. Temu primerno je bilo stanje sob in štirih kopalnic, ki so bile dostopne le iz skupnega hodnika. »Ženska po porodu potrebuje svojo intimo, potrebuje udobno kopalnico, da svoje spremenjeno telo lahko sprejme. Naše mamice se bodo lahko v eno in dvoposteljnih sobah po porodu odpočile v udobnem in lepem okolju,« poudarja predstojnica Zavrtanik Čelanova. Vse prenovljene sobe imajo tudi možnost povezave na internet.