Porodov je vse manj

V šempetrski porodnišnici so po dolgoletni tradiciji včeraj obdarili prvega novorojenčka, ki se je pri njih rodil v letošnjem letu. Zlato zapestnico, darilo osebja, so okoli ročice pripeli Lovru Markočiču iz Krasnega v Goriških Brdih. »Presrečna sem! To je bilo najlepše novoletno darilo,« nam je zaupala 24-letna mamica Vanesa Klinec, ki se je s partnerjem Sandijem Markočičem sina razveselila 1. januarja ob 7.30. Lani se je v šempetrski porodnišnici rodilo 560 otrok, kar je najmanj doslej.Leto 2019 se je v šempetrski porodnišnici zaključilo dokaj mirno, pravi Helena Kostadinović, specialistka ginekologije in porodništva v šempetrski porodnišnici. Zadnjo porodnico so sprejeli pet minut do polnoči, do prvega letošnjega novorojenčka pa je bilo treba počakati do jutra. Lovro Markočič je na svet privekal s 3560 grami in 53 centimetri. To je bil tudi edini porod na prvi letošnji dan.Lani so v šempetrski porodnišnici zabeležili 549 porodov in 560 otrok, rodilo se je namreč kar enajst parov dvojčkov. V 55-letni zgodovini šempetrske porodnišnice je to najnižje število porodov. »Na splošno beležimo viden upad števila rojstev, zato te številke ne presenečajo,« pravi Kostadinovićeva.Tudi lani se za porod v tej porodnišnici ni odločila nobena nosečnica iz italijanske strani meje, oz. iz tistih občin, ki jih zajema leta 2014 podpisan sporazum med šempetrsko bolnišnico in Furlanijo - Julijsko krajino.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.