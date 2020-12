Posadili bodo 122 dreves

Goriška občinska uprava bo v prihodnjih mesecih v mestnem središču in v predmestnih krajih posadila 122 novih dreves in grmov. »Z njimi bomo večinoma nadomestili drevesa, ki so bila v zadnjih časih posekana, ker so bila bolna ali nevarna. Nadomestili bomo tudi nekaj dreves, ki jih še nismo požagali, ampak bi jih morali v kratkem, ker niso stabilna ali kvarijo pločnik in cestišče,« pojasnjuje Francesco Del Sordi, ki je v občinski upravi pristojen za okolje.V nadomestitev dreves bo občina vložila 60.0000 evrov. V prejšnjih dneh je občinski odbor sprejel dokončni načrt, v kratkem pa bo objavljen še razpis za oddajo javnega naročila. Največ dreves – dvajset – bodo posadili v Ulici Pola, ki jo bodo po novem krasili rdeči javorji, trinajst fotinij pa bodo posadili v Ulici Ariosto. Po številu novih dreves sledijo Drevored Colombo, kjer bodo posadili enajst rdečih javorov, Ulica Gramsci z devetimi makleni, Tržaška ulica z osmimi navadnimi tulipanovci, Ulica Palladio s sedmimi rdečimi javorji, Ulica Garzarolli s sedmimi sirskimi oslezi, Ulica Pitteri s šestimi gabri, Svetogorska ulica s petimi gabri ter ulici Giustiniani in Brolo s štirimi indijskimi lagerstremijami oz. rdečimi javorji. Druge ulice na seznamu bodo dobile po eno ali dve drevesi.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.