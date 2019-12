Posek lip s protestom

V Ronkah se je včeraj začel posek 40 od 69 lip, ki rastejo na Drevoredu D’Annunzio ter v ulicah Roma in Mazzini. Za poseg je poskrbelo specializirano podjetje; delavce je med delom opazovalo nekaj domačinov in članov zveze Legambiente, ki so se zbrali na protestnem shodu, saj so po njihovem mnenju drevesa zdrava in jih zato ni bilo treba odžagati. Drugačnega mnenja je župan Livio Vecchiet, ki je poudaril, da je vsa drevesa pregledal agronom, nakar so se odločili za posek izključno bolnih lip, ki jih bodo v kratkem nadomestili z novimi. Župan je opozoril, da je bilo bolno drevje nevarno, saj bi se lahko v vsakem trenutku odlomila kaka veja, sploh pa bi veter lahko izrul tudi cela drevesa. Med protestniki so bili predsednik krajevne sekcije zveze Legambiente, občinski svetnik Demokratske stranke Enrico Masarà ter občinska svetnika Gibanja 5 Zvezd Lorena Casasola in Denis Deiuri. Francesco Ivone je na rogu zaigral rekvijem, medtem ko se je Brian Harland preoblekel v duhovniška oblačila in blagoslovil požagane lipe. Dogajanje je spremljalo več mestnih redarjev, karabinjerjev in policistov.

