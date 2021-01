Posekali bodo bolne ciprese

Bolne ciprese bodo posekali. Cestno podjetje ANAS je v prejšnjih mesecih preverilo zdravstveno stanje cipres, ki rastejo ob državni cesti št. 55. Med preverjanjem so ugotovili, da je nekaj dreves bolnih, zaradi česar so se odločili, da jih bodo posekali, saj bi lahko predstavljale nevarnost za udeležence prometa. V prejšnjih dneh so z rumeno barvo označili več bolnih cipres med Dolom in Jamljami, nekaj tudi na območju sovodenjske občine pri Rupi. V Dolu so nekatera drevesa že posekali, v prihodnjih tednih bodo prišla na vrsto še ostala - skupno jih je na seznamu okrog trideset.

Ciprese so ob državni cesti posadili med prvo in drugo svetovno vojno; fašistični režim se je z njimi hotel pokloniti vojakom, ki so padli na kraškem odseku soške fronte, saj je bilo ravno v bližini državne ceste št. 55 posejanih več vojaških pokopališč.