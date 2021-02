»Poševni zaris parkirnih mest bi bil dosti boljši«

»Enosmerni promet na Korzu Italija v Gorici je bil predviden že v prometnem nartu, ki ga je svojčas pripravila uprava župana Vittoria Brancatija s strokovnim mnenjem inž. Roberta Novarina. Postopek za pripravo načrta je bil dolg in zapleten, izvedli so celo vrsto preverjanj prometnih tokov, prisluhnili so občanom, svetniškim komisijam in rajonskim svetom. Na žalost načrta niso nikoli uresničili; še vedno se sprašujem za vzroke, saj je še danes aktualen,« pravi Marjan Sosol, ki je bil občinski svetnik za časa Brancatijeva županovanja. »Takratni načrt je predvidel enosmerni promet od spominskega parka naprej. Parkirna mesta so bila predvidena samo na levi strani vozišča, zarisana poševno. S tako prerazporeditvijo bi imeli isto število parkirnih mest, ki so jih letos pridobili z vzdolžnim zarisom,« pojasnjuje Marjan Sosol