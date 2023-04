Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali pri Devetakih, kjer se je, medtem ko je žagal drva v gozdu, poškodoval moški, star okrog 50 let. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v goriško bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da ni utrpel hujših poškodb. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, so sporočili reševalci.