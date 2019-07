Poškodovali varnostno ograjo

V noči s petka na soboto so neznanci poškodovali zaščitno ograjo za pešce pred trgovino s pisarniškimi pripomočki Copis v Ulici Duca D’Aosta. Možno je, da so v kovinsko pregrado trčili z avtomobilom ali drugim vozilom, po nesreči pa so odpeljali naprej. Na nastalo škodo je včeraj zjutraj na družbenem omrežju Facebook opozorila sama upraviteljica trgovine, ki išče očividce, saj je ograjo namestila na lastne stroške in pred tem pridobila tudi dovoljenje goriške občine. »Prosim vas, pomagajte mi najti storilca,« je napisala Roberta Tallandini, ki je vložila tudi ovadbo zoper neznance.