Poskok žrtev mobinga

Vse več je delavcev oz. delavk, ki so žrtve sistematičnega nasilja, trpinčenja in ustrahovanja na delovnem mestu. Kljub delu na daljavo se je število ljudi, ki iščejo pomoč pri službi za podporo žrtvam mobinga v centru Lenassi v Gorici, v letošnjem letu podvojilo. To izhaja iz obračuna dela službe za podporo žrtvam mobinga, ki jo čedajsko podjetje SOS Abusi psicologici upravlja v sodelovanju z goriško občino. Obračun prvih šestih mesecev delovanja v letu 2021 so včeraj predstavili v občinskem parku ob prisotnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne, odbornice Marilne Bernobich, ki je v goriški občinski upravi odgovorna za enake možnosti, in odvetnice Terese Dennetta, ki je ena izmed profesionalnih figur v svetovalnici.Od 1. januarja do 30. junija letos se je v svetovalnico v centru Lenassi v Gorici zateklo 58 delavcev, kar je za samo šest ljudi manj, kot so jih našteli lani v enem letu delovanja. Med temi je največ žensk (40), pomoč v svetovalnici pa so iskali tudi moški; teh je bilo 18. Povprečna žrtev, ki išče pomoč v službi, je ženska med 45. in 55. letom starosti, ki je zaposlena za nedoločen čas. V večini primerov gre za zaposlene v zasebnem sektorju (37), našteli pa so tudi 21 zaposlenih v javnem sektorju. Najbolj podvržena psihološkemu nasilju v službenem okolju je kategorija uradnikov, kjer so našteli 28 primerov, sledijo pa delavci (12); poleg njih so še tudi čistilci (2), prodajalci (3), bolničarji in zdravstveni delavci (5), direktorji (2), 6 primerov pa je iz ostalih sektorjev. »Mobber« oz. tisti, ki trpinči, pa je najpogosteje nadrejeni moški, ki je tudi zaupnik delodajalca.