»Poskrbeti je treba za slovenščino«

Služba Zajezik je v prejšnjih dneh na Stefana Zannierja, odgovornega za kmetijstvo, gozdove, ribolov in gorata območja v deželni vladi, naslovila pismo. Z njim ga je opozorila na javne napise v Pevmskem parku, ki so, kot je prejšnji teden poročal Primorski dnevnik, samo v italijanščini, čeprav stojijo na območju, kjer je predvidena vidna dvojezičnost. Nedavno se je denimo pri nekdanjem lokalu Remuda pojavila nova tabla, ki obiskovalce nagovarja samo z »Benvenuti nel bosco Piuma«, slovensko dobrodošlico pa bi zaman iskali. »Službo za jezikovne pravice Zajezik sta krovni organizaciji Slovencev v Italiji SSO in SKGZ ustanovili, da bi podprli in spodbudili uporabo tega, kar določa zakon št. 38 z dne 23. februarja 2001 za zaščito slovenske manjšine v Furlaniji - Julijski krajini, še posebej na področju rabe slovenskega jezika v javnosti oziroma na javnih napisih«, sta Zannierju pojasnila koordinatorja službe Zajezik Livio Semolič in Julijan Čavdek ter predstavnika deželnega odbora opozorila »na javne napise v Pevmskem parku pri Gorici, ki še vedno nimajo slovenske različice«. »Omenjeni park spada namreč v področje izvajanja določil prvega odstavka 10. člena zaščitnega zakona št. 38/2001. Slednji določa, da "se z odlokom predsednika deželnega odbora in na osnovi predloga odbora ter po mnenju pristojnih ustanov na osnovi seznama, ki ga predvideva 4. člen, določijo občine in deli občin ter kraji in ustanove, v katerih je ob italijanskem predvidena raba slovenskega jezika na napisih javnih uradov, na uradnih papirjih in na splošno na vseh javnih napisih kot tudi na praporih. Ta določila se uveljavljajo tudi pri toponomastičnih napisih in pri cestnih oznakah,« sta spomnila Semolič in Čavdek ter na osnovi predsedniškega odloka z dne 18. decembra 2008 prosila, da se javnim napisom v Pevmskem parku doda slovenski prevod. Pismo so prejeli tudi ravnatelj Gozdnega inšpektorata za Trst in Gorico Massimo Stoppa ter – v vednost – deželna svetnika Igor Gabrovec in Danilo Slokar.

Pri službi Zajezik pozivajo vse, ki opažajo pomanjkanje slovenščine na javnih napisih, naj jih na to opozorijo; za sporočila je na voljo naslov elektronske pošte info@zajezik.eu. »Taka obvestila bomo preverili ter pristojne urade opozorili in spodbudili k spoštovanju določil, ki so povezana z uporabo slovenščine v javnosti,« zaključujejo pri službi Zajezik.