Poskus oboroženega ropa v Novi Gorici

V središču Nove Gorice se je danes zgodil poskus oboroženega ropa. Ob 13.30 so novogoriške policiste obvestili, da je mlajši moški vstopil v eno izmed trgovin na Bevkovem trgu in od uslužbenke zahteval gotovino. »Svojo zahtevo je podkrepil s predmetom, ki je bil podoben pištoli,« pravijo policisti, ki so takoj začeli z aktivnostmi za izsleditev storilca, ki je nato praznih rok pobegnil v smeri Ulice Gradnikove brigade in izginil. Neznanec, ki je bil oblečen oblečen v temnejša oblačil, je suhe postave, visok okoli 180 cm in star približno 30 let.