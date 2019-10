Poskus tatvine v Sovodnjah

V Sovodnjah so bili minulo noč na pohodu tatovi, ne pa vandali, kot je sprva kazalo. Mudili so se na območju marketa in trgovine z oblačili v Prvomajski ulici. Skušali so vlomiti v skladišče in se pri tem znesli nad nakupovalnimi vozički, ki so bili pred vrati. Prevrnili so jih in jih pustili sredi parkirišča, nato so vstopili v prodajne prostore trgovine, iz katerih pa so odšli praznih rok. Izruli so tudi leseno obcestno ograjo in jo položili na zabojnike za odpadke. Z dogodkom je bil seznanjen sovodenjski župan Luca Pisk, ki je poklical karabinjerje.