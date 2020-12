Poskus uboja na Novogoriškem

Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica so bili včeraj popoldne (nedelja, 20. decembra), ob 15.59 uri, obveščeni o poskusu uboja na dvorišču stanovanjske hiše v enem od naselij na območju Mestne občine Nova Gorica. Ena oseba je bila lažje telesno poškodovana.

Policisti so takoj prihiteli na kraj, po neuradnih vesteh se je dogodek pripetil v Grgarju. Po predhodnem obveščanju dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke so opravili ogled kraja dejanja, zbrali potrebna obvestila ter opravili prva nujna preiskovalna opravila.

Ugotovili so, da je na dvorišču 48-letni moški s preklopnim nožem napadel in večkrat zamahnil proti 46-letnemu moškemu v trebuh in prsni koš. Slednji se je uspel ubraniti, pri čemer pa je utrpel lažje telesne poškodbe, manjše ureznine. Zdravniške pomoči ni poiskal.

Novogoriški kriminalisti in policisti so 48-letnega osumljenca kmalu izsledili in mu odvzeli prostost. Po zaključku postopka in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev so 48-letnega moškega ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma poskusa uboja

Z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka novogoriški kriminalisti še nadaljujejo.