Poslopje potrebno korenite prenove

Štirje člani bangladeške družine in starejša ženska se počutijo dobro, potem ko so jih v nedeljo dopoldne iz previdnosti pospremili v tržiško bolnišnico. Zdravniško oskrbo so potrebovali, ker so vdihnili nekaj dima, ki je uhajal iz gorečega stanovanja bangladeške družine. Požar v stanovanju v Ulici Valentinis se je vnel okrog 11. ure, po vsej verjetnosti zaradi kratkega stika na električnem omrežju. Bangladeški državljan je naprej pomagal iz stanovanja svojo ženi in otrokoma (sinček je star šest let, medtem ko ima hčerka poldrugo leto), takoj zatem je obvestil vse ostale stanovalce, ki so nemudoma pobegnili iz stavbe.V požaru je bangladeška družina izgubila vse svoje imetje; poškodovana so tudi nekatera sosednja stanovanja. Gasilci so po požaru ugotovili, da poslopje ni vseljivo; osem družin je s pomočjo tržiške občine začasno zatočišče našlo v hotelu La Sirenetta, medtem ko so priletno žensko odpeljali v dom za starejše občane.

V ponedeljek so se gasilci in karabinjerji vrnili v stanovanje in izvedli še nekaj preverjanj; med drugim so potrdili, da stavba ni vseljiva. Stanovalci se tako zaenkrat še ne smejo vrniti v svoje domove, saj je poslopje potrebno korenite obnove.