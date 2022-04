Poslovalnica na novem naslovu

Štandreška podružnica bančnega zavoda ZKB Trst-Gorica bo od ponedeljka, 11. aprila, poslovala na novem naslovu v Ulici San Michele. Nov sedež je v neposredni bližini dosedanjega, vendar je na vidnejšem mestu, razpolaga z večjimi prostori in hkrati tudi s parkiriščem.

Poslovalnico v Štandrežu so odprli leta 1994. Za takratni podvig je poskrbela tedanja Kmečko-delavska posojilnica in hranilnica v Sovodnjah, ki se je pet let kasneje združila z doberdobsko posojilnico, medtem ko je bila zatem leta 2017 na sporedu še združitev z Zadružno kraško banko.

V zadnjem obdobju je bilo poslovanje štandreške podružnice uspešno, hkrati se je izkazalo, da so potrebni novi in večji prostori, ki bi bolje ustrezali zahtevam sedanjega časa. Najeli so jih nedaleč stran, in sicer v stavbi, v kateri je pred leti poslovala podružnica bančnega zavoda Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia.

»V novi poslovalnici bomo razpolagali s štirimi ločenimi pisarnami, kar nam bo omogočilo, da bomo lahko še več pozornosti namenjali svetovanjem podjetjem in družinam, kar se tiče posojil, varčevanja, naložb, zavarovanja, poravnalnih storitev in subvencioniranih kreditov,« pojasnjuje direktor štandreške podružnice ZKB Trst-Gorica Erik Bensa in opozarja, da ima nova poslovalnica tudi notranje samopostrežno območje, ki strankam omogoča, da 24 ur na dan povsem samostojno izvedejo mnoge transakcije. Pred novo poslovalnico je tudi več parkirnih mest.