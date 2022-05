Poslovil se je Aleksij Soban

Goriško je pretresla žalostna vest, da je sinoči nepričakovano umrl Aleksij Soban. Doma je bil iz Jamelj, družino si je ustvaril v Števerjanu. 23. avgusta bi dopolnil 51 let. Srce mu je nenadoma odpovedalo med rekreacijsko tekmo v malem nogometu v tržiški telovadnici v Ulici Alfieri. Navzoč je bil tudi sin Peter. Igrali so le nekaj minut, ko se je Soban zgrudil na tla. Soigralci so poklicali službo 112 in ga oživljali z defibrilatorji po navodilih zdravstvenih delavcev, kmalu so na kraj prišli tudi reševalci, zanj pa ni bilo več pomoči.

Obiskoval je klasični licej Primoža Trubarja v Gorici, po poklicu je bil tržni svetovalec, v zadnjih letih pa se je posvečal tudi prevajanju. Aleksij Soban je imel lep značaj, pravijo tisti, ki so ga poznali. Znal se je približati vsakomur, ga nagovoriti z optimizmom, ki ga je imel v sebi in ga je poudarjal tudi njegov izraz, še zlasti, ko je bil nasmejan in se je na obraz zrelega moškega vrnila svetloba mladosti. Zato je bil med prijatelji še posebno priljubljen.

Bil je velik športni navdušenec, ljubil je predvsem nogomet. Že več let je igral s tržiško amatersko nogometno ekipo Arsoni: bil je prvi Slovenec, ki se je vanjo vključil, nato pa je v moštvo povabil še druge slovenske igralce. Aktiven je bil tudi pri AŠD Sovodnje, v preteklosti je bil skavtski voditelj.

Zapušča ženo Emanuelo Koren, hčer Saro ter sinova Petra in Martina, mamo Tatjano ter sestri Alenko in Jano. Za njim žalujejo tudi ostali sorodniki ter številni prijatelji in znanci, ki jih je njegova prezgodnja smrt globoko prizadela.