Poslovila se je goriška igralka Maia Monzani

Na Goriškem je odjeknila žalostna vest o smrti priljubljene igralke Maie Monzani. Pred nekaj dnevi je dopolnila 93 let.

Gledališče je študirala v Rimu. Decembra leta 1954 je v Trstu nastopila v Goldonijevi komediji Donna di Garbo, ki velja za prvo predstavo Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine, s katerim je zatem igrala dve leti. Ko je goriški oddelek za duševno zdravje vodil Franco Basaglia, je postavila na noge delavnico gledališke umetnosti Psico-dramma. Bila je tudi logopedinja, številnim je pomagala pri reševanju težav z govorom in pri izboljšanju dikcije. Pri njej so se izpopolnjevali mnogi igralci, zlasti jim je bila v zgled s svojimi nastopi, ko se je vsakič izredno vživela v svoje vloge. Več let je poučevala na akademiji dramske umetnosti Nico Pepe v Vidmu.

Leta 2013 jo je hudo prizadela smrt 57-letne hčerke Adriane, priznane psihologinje, ki je med drugim vodila tudi goriško družinsko svetovalnico. Kljub temu se ni vdala in je še naprej sodelovala pri dogodkih v organizaciji najrazličnejših goriških in drugih sredin. Leta 2017 je s Simonejem Cristicchijem nastopila v igri Orcolat 76 in v predstavi tržaškega pisatelja Furia Bordona Le ultime lune. Le-ta je bila med drugim na ogled v goriškem Kulturnem domu, s katerim je Monzanijeva večkrat sodelovala in kjer ji je goriška občinska uprava pred tremi leti izročila priznanje Tre soldi goriziani. Veliko je sodelovala tudi z združenjem Artisti associati in se udeleževala predstavitev knjig, na katerih je rada prebirala odlomke iz raznih del. Pred tremi leti je v Podturnu pripravila tudi odrsko uprizoritev na temo prebežnikov.