Sovodenjski občinski svet zasedal v telovadnici

Sovodenjski občinski svet je na svojem četrtkovem zasedanju potrdil posodobitev triletnega plana infrastrukturnih del 2020-2022 in letni seznam za letošnje leto, ki predvideva energetsko prenovo osnovne šole na Vrhu, obnovo Prvomajske ulice z izgradnjo novih pločnikov, gradnjo parkirišča pri osnovni šoli, gradnjo novega osnovnošolskega poslopja, širitev Štradalte in gradnjo kolesarske steze ob Prvomajski ulici. Na seznamu je tudi energetska prenova občinske stavbe, ki se bo začela ravno jutri; prenovitvena dela predvidevajo posodobitev kurjave, namestitev nove stropne klimatske naprave in zamenjavo vse notranje razsvetljave, ki bo po novem uporabljala tehnologijo LED.