Poštni urad brez okužbe

Vsi brisi uslužbencev poštnega urada iz Gradišča so negativni. Pred dnevi so posumili, da bi lahko eden izmed zaposlenih prišel v stik s koronavirusom, zaradi česar so takoj poskrbeli za sanifikacijo celotnega poštnega urada. Sočasno je zdravstveno podjetje odvzelo bris vsem zaposlenim, nakar se je izkazalo, da so vsa testiranja negativna.Včeraj je poštni urad v Gradišču posloval z običajnim urnikom, tako bo tudi danes in prihodnji teden. Iz podjetja Poste italiane poudarjajo, da posvečajo maksimalno pozornost varnosti in zdravju tako uslužbencev kot vseh obiskovalcev poštnih uradov, kar je sicer potrdil tudi hiter odziv v Gradišču.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.