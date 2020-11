Posvetili se bodo inovativni osvetlitvi mestnega središča

V Mestni občini Nova Gorica so za letošnje decembrsko dogajanje imeli velike načrte in bogato zastavljen program, ki pa so ga morali zaradi trenutnih razmer s covidom-19 precej okrniti. »Decembrsko rajanje smo želeli razširiti tudi na podeželje in v čezmejni prostor, a smo – po tehtnem premisleku in glede na konstantno spreminjajočo se epidemiološko situacijo – sprejeli odločitev, da se bomo letos bolj posvetili inovativni osvetlitvi centra mesta. Vse ostale ideje bodo morale počakati,« nam je včeraj pojasnil vodja županovega kabineta, Gorazd Božič.

Pri osvetlitvi mestnega jedra je občina letos združila moči z gospodarstveniki, šolskim centrom, javnimi zavodi in številnimi nevladnimi organizacijami na Goriškem. Ali bodo lahko uresničili idejo o inovativni osvetlitvi mesta, bo, glede na omejitve, znano v prihodnjem tednu. Takrat bodo na občini lahko razkrili več podrobnosti glede tega, na kakšen način bo, če bo, osvetlitev mesta inovativna. Novoletne lučke tako zaenkrat svetijo le po sredini Bevkovega trga, tudi drugje so sicer že nameščene, a še čakajo na prižig.