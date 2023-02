Pot po pogorišču bo čezmejno povezala sedem občin

Slovenski in italijanski Kras, kjer je julija lani pustošil strahovit požar, največji v zgodovini samostojne Slovenije, bo v prihodnje povezala dobrih 130 kilometrov dolga krožna pot, primerna tudi za družine in starejše, ki bo ponujala 4-5 dnevno pohodniško izkušnjo. Kot poudarjajo njeni snovalci, gre za unikaten mednarodni primer dobre prakse popožarne obnove teritorija, pri kateri sodelujejo država, stroka, lokalna skupnost, gospodarstvo, izobraževalne institucije in širša javnost. Nenazadnje bo pot Zeleno srce Krasa v velikem delu financirana iz donacij za obnovo Krasa, ki se še vedno zbirajo na transakcijskem računu neprofitne organizacije Fundacija Vrabček upanja.

Povezala bi sedem občin

Mednarodna pohodniška transverzala po Krasu bo v prihodnje povezala občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen na slovenski ter občine Devin Nabrežina, Doberdob in Sovodnje na italijanski strani. Prve pohodnike naj bi sprejela v letu 2025, torej v letu Evropske prestolnice kulture v obeh Goricah, predstavniki občin pa izpostavljajo njen dolgoročni politični in gospodarski pomen. »Nadejamo se, da bodo vsi turisti, ki bodo na to območje zahajali, imeli na poti različne vstopne točke. Upamo, da bo ena od njih nastala tudi v naši občini, na račun krožne poti pa bodo lahko zasedene nočitvene kapacitete v vseh sedmih občinah, ki jih bo ta pot povezala,« izpostavlja župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon. »Mislim, da je to območje prav potrebovalo takšno večdnevno tematsko pot, zato jo podpiramo. V naši občini so ob tej poti tri nadvse zanimive točke: grad Rihembek ter zaselka Pedrovo in Tabor,« meni novogoriški podžupan Anton Harej. »Tudi devinsko-nabrežinska občinska uprava podpira in pristopa k projektu, za katerega so hvalevredno pobudo dale požarno najbolj prizadete kraške občine na slovenski strani meje. Gre za odlično priložnost, da nesrečo in tudi izkušnjo neverjetne solidarnosti in vzajemne pomoči izkoristimo za razvoj načrta, ki naj širšemu in dejansko brezmejnemu območju ponudi nove razvojne možnosti. Skupno promoviranje okoljskih, kulturno-zgodovinskih in enogastronomskih znamenitosti našega prostora je ključ za privabljanje visokokakovostnega turizma in hkrati način, da z negovanjem gozdnih poti povečamo tudi stopnjo protipožarne varnosti območja,« je prepričan Igor Gabrovec, župan občine Devin-Nabrežina.