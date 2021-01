Potopitev v Van Gogha

Prostore, ki merijo okrog 2000 kvadratnih metrov, so opremili z zvočnimi in video instalacijami zadnje generacije, ki obiskovalcu omogočajo, da se vživi v umetnost na 360 stopinj: v prvem nadstropju nakupovalnega centra Tiare Shopping v Vilešu je zaživela EmotionHall, prva stalna multimedijska arena v Italiji. Prostor so včeraj predčasno odprli za novinarje, ki so si kot prvi lahko ogledali multimedijsko razstavo o Vincentu Van Goghu avtorja Stefana Faka.

»Vsesplošni trendi kažejo, da so nekonvencionalna prizorišča vse bolj priljubljena za prirejanje kulturnih dogodkov. V našem nakupovalnem centru smo se zato odločili za naložbo v ta prostor in za razširitev ponudbe za obiskovalce, ki ne bo več omejena samo na nakupovanje,« je na včerajšnji predstavitvi uvodno povedala Giulia Boiano, direktorica nakupovalnega centra v Vilešu. Arena za »potopitveno« izkušnjo Emotionhall se nahaja v prvem nadstropju nakupovalnega središča, namenjena pa bo razstavam in kulturnim dogodkom vseh vrst. Prostor je razdeljen na tri dvorane, ki so opremljene z zvočnim in video sistemom zadnje generacije podjetja 4Dodo: čustveni hodnik (v it. corridoio emozionale) z »digitalno preprogo«, potopitveno dvorano (immersive room), katere stene so prekrite z ogromnimi ekrani, ki obiskovalcu omogočajo, da uživa v projekcijah okrog sebe, in didaktična dvorana.

Multimedijsko areno so odprli z razstavnim projektom o mojstru umetnosti, Vincentu Van Goghu. Razstava Van Gogh. Il sogno Immersive art experience je projekt italijanskega umetnika in videomakerja Stefana Fomasija, ki je bolj poznan z imenom Stefano Fake. Potopitvena multimedijska razstava združuje več umetniških jezikov in disciplin, ki se lahko združijo v en sam razstavni projekt s pomočjo digitalnih tehnik. Inovativni sistem projekcij in ozvočenje dovolijo obiskovalcu, da spozna Van Goghov svet in se na 360 stopinj potopi v barve in odtenke 75 Van Goghovih umetnin, ki se v izoblikovanih projekcijah ena za drugo vrstijo na ekranih ob pripovedovanju Maurizia Lombardija.

Koronavirusna situacija še ne dovoljuje, da bi razstavo odprli za javnost, zato je začetek prodaje vstopnic preložen na kasnejši datum; informacije bodo na voljo na spletni strani www.emotionhallarena.com.