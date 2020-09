Potovanja, meja, zgodovina in kriminalke vezne niti knjižnega niza

Potem, ko so se spomladi morali odpovedati tradicionalnemu nizu in so, kar jim je uspelo, izpeljali na spletu, se z letošnjo jesenjo le vrača knjižni niz Il libro delle 18.03. »Tudi med obdobjem zaprtja nismo prenehali se videvati, saj smo to storili preko spleta, vendar srečanja v živo so povsem drugačna. Nov niz je znak ponovnega zagona,« je povedal vodja prireditve, Paolo Polli, na včerajšnji predstavitvi, ki je potekala na goriški občini. Ob Polliju sta navzoče nagovorila tudi odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, župan Rodolfo Ziberna ter vodja goriške in tržiške redakcije časopisa Il Piccolo, Pietro Comelli.

Letošnji jesenski niz obsega šest knjižnih predstavitev, en voden sprehod in eno predavanje. Predstavitve bodo potekale v goriškem Kulturnem domu ob običajnem urniku, 18.03. Zaradi koronavirusnih razmer so se letos morali odpovedati izletom z avtobusi. Namesto le-teh so izbrali voden sprehod, seveda z razlago, med »vsakdanjimi« kotički Gorice. Niz se začenja v četrtek, 1. oktobra, s predstavitvijo knjige La Malaluna. Avtor Maurizio Mattiuzza se bo o njej pogovarjal z novinarjem Sandorjem Tencejem in raziskovalcem Periclejem Camuffom. Ob ostalih predstavitvah naj zabeležimo še nevidne junake Everesta, Gli eroi invisibili dell’Everest, najnovejšo knjigo Dušana Jelinčiča, ki jo bodo krstno predstavili v četrtek, 22. oktobra. Z Jelinčičem se bo pogovarjal Paolo Roncoletta.