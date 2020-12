Potrdili prisotnost bakterije, za kupce ni nevarnosti

Prisotnost bakterije vrste Salmonella enteritidis je bila potrjena tudi v eni izmed treh hal kokošje farme Marka Tomsica na Peči, potem ko so prejšnji teden njeno navzočnost ugotovili na kmetiji Igorja Tomsica.

»Za potrošnike ni nobene nevarnosti; že šestdeset let smo na tržišču, od vedno se držimo najvišjih standardov in stalno vlagamo v posodabljanje proizvodnje. Kljub temu smo rejci podvrženi tveganju, da se v kokošjih iztrebkih pojavijo bakterije,« pravi Marko Tomsic. Po njegovih besedah goriško-tržaško zdravstveno podjetje Asugi redno obiskuje obe kokošji farmi v sovodenjski občini in jemlje vzorce kokošjih iztrebkov. Živinozdravniki posebno pozornost namenjajo patogenim bakterijam. V primeru ugotovitve navzočnosti bakterij vrste Salmonella enteritidis in Salmonella typhimurium na podlagi evropske zakonodaje ni mogoče ponoviti analiz. »Četudi bi verjetno bili rezultati dodatnih analiz negativni, velja izid prvega testiranja,« pravi Marko Tomsic in razlaga, da imajo zatem rejci dve možnosti: lahko se odločijo za zakol kokoši iz hal, kjer je bila odkrita bakterija, ali pa jih ohranijo pri življenju, pri čemer morajo njihova jajca pred prodajo pasterizirati. Da bi se izognili morebitnim dvomom glede navzočnosti bakterije in da bi lahko zatem čim prej ponovno zagnali proizvodnjo svežih jajc, se bosta obe sovodenjski podjetji predvidoma odločili za zakol. Na farmi Marka Tomsica so sicer navzočnost bakterije vrste Salmonella enteritidis odkrili samo v eni izmed treh hal (v njej goji 43.000 kokoši), tako da se v ostalih dveh proizvodnja lahko nemoteno nadaljuje.

»Vse svoje dobavitelje in stranke sem takoj po izidu analiz obvestil, da so bakterije našli v kokošjih iztrebkih, ne pa na jajcih, ki so zato povsem varna,« poudarja Igor Tomsic in pojasnjuje, da je pred dvema mesecema svojih štiri tisoč kokoši celo cepil proti salmoneli; vsaka kokoš je dobila tri odmerke cepiva. Tomsic se zato sprašuje, ali ni mogoče ugotovitev navzočnosti bakterije celo vezana na cepljenje. Ne glede na to poudarja, da so kokošje farme deležne strogih kontrol. »Vsakih petnajst tednov poskrbimo za analize iztrebkov z namenom samonadzora, enkrat letno analiziramo jajca. Poleg tega za redne analize skrbi tudi zdravstveno podjetje. Da bi bila varnost še večja, redno analiziramo krmo; sledi bakterij iščemo tudi na vseh strojih,« poudarja Igor Tomsic, ki z bratrancem Markom opozarja, da kljub vsem prizadevanjem tveganja ni mogoče povsem izničiti.Rejci, pri katerih ugotovijo primer navzočnosti z bakterijama vrste Salmonella enteritidis in Salmonella typhimurium, imajo na podlagi evropske zakonodaje pravico do odškodnine, kar le še potrjuje njihovo resnost in dejstvo, da so kljub vsem preventivnim ukrepom podvrženi tveganju. Evropska unija se je za tovrstni sistem odločila, da bi znižala uporabo zdravil – antibiotikov – v kokošereji in da bi hkrati omogočila nadaljevanje proizvodnje rejcem, ki bi se drugače sami težko spet postavili na noge.