Potrdili tajnika, pomladili vodstvo

Franco Perazza bo še naprej tajnik goriškega krožka Demokratske stranke, ki je med petkovim kongresom v Kulturnem domu dobila pomlajeno vodstvo. Razprava, mestoma tudi zelo živahna, je trajala tri ure, med katerimi niso štedili s kritikami na račun občinske uprave župana Rodolfa Ziberne.

»Zelo sem zadovoljen nad množično udeležbo na kongresu, ki nedvomno dokazuje vitalnost našega krožka in sploh stranke; posebno pozornost smo seveda namenili prihodnjim občinskim volitvam, pri čemer se zahvaljujem vsem, ki so izrazili svojo razpoložljivost za sodelovanje v volilni kampanji,« poudarja Franco Perazza in pojasnjuje, da se bodo v prihodnjih dneh srečali z dosedanjimi koalicijskimi partnerji, katerim upa, da se jim bodo pridružili še drugi.

V prejšnji tednih se je Demokratska stranka dogovorila za sodelovanje s Slovensko skupnostjo, Gibanjem 5 Zvezd, stranko Azione in skupino Gorizia 3.0, potem ko so se že konec novembra odločili za združitev moči predstavniki Foruma in svetniške skupine Gorizia c'è z bivšima županskima kandidatoma Andreo Piccom in Silvanom Gaggiolijem na čelu, predstavniki svetniških skupin Gorizia è tua in Percorsi goriziani, gibanje občanov Noi Una Lista Unica, Giulia Roldo (v osebnem imenu) ter Giorgia Gambino in Sergio Pratali Maffei, predstavnika kandidatnih list Gorizie in Borghi. Predstavniki obeh omenjenih navez so se že nekajkrat sestali, vendar so odločitev o sodelovanju oz. o izbiri skupnega županskega kandidata odložili v pričakovanju, da Demokratska stranka izpelje svoj kongres. V prihodnjih dneh se bodo zato ponovno srečali, pri čemer je jasno, da se lahko le čim širša in složnejša koalicija enakovredno kosa z desno sredino, ki bo ponovno kandidirala dosedanjega župana Rodolfa Ziberno.