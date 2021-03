Pouk in popoldanska pomoč se selita na splet

S ponedeljkovim prehodom v rdečo cono so zaprli osnovne šole in vrtce, potem ko so pouk v živo na prvostopenjskih in drugostopenjskih nižjih srednjih šolah prekinili že prejšnji teden. Starši otrok, ki obiskujejo osnovne šole in vrtce, so se spet znašli v težavah, saj morajo poskrbeti za varstvo za svoje hčerke in sinove. V večini primerov priskočijo na pomoč dedki in babice; nekateri starši morajo zaprositi za dopust ali za spremembo delovnega urnika, drugi delajo od doma, kar jim seveda ravno tako povzroča vrsto težav. Medtem ko v vrtcih nimajo pouka na daljavo, so se z njim v ponedeljek soočili osnovnošolci.

Poleg pouka se je v ponedeljek na splet selila tudi popoldanska pomoč, ki jo zagotavljata Dijaški dom Simon Gregorčič in Mladinski dom. »Iz izkušnje iz lanskega leta vemo, da se bodo starši znašli v težavah; zato smo se odločili, da jim ponudimo popoldansko pomoč preko spleta, kar je še posebej pomembno za otroke, ki ne živijo v slovenskem jezikovnem okolju,« pojasnjuje Kristina Knez, ravnateljica Dijaškega doma, ki ga letos obiskuje sto dvajset otrok. »Vsak vzgojitelj bo še naprej skrbel za svojo skupino in bo po spletu otrokom pomagal v živo,« poudarja Kristina Knez. Pomoč nudijo tudi učencem prvostopenjske srednje šole, ki od prejšnjega tedna sledijo pouku na daljavo.

»Vsak dan ob treh, ko bi se moral začeti popoldanski pouk v Mladinskem domu, se bodo naši vzgojitelji po spletu povezali z učenci in jim pomagali pri pisanju nalog. Glede na potrebe posameznikov bodo vzgojitelji na razpolago tudi preko telefona in za enostavnejše zadeve tudi WhatsAppa,« pravi Mauro Leban, ravnatelj Mladinskega doma, ki ga letos obiskuje 33 učencev; v glavnem prihajajo iz osnovnih šol iz Sovodenj in Štandreža ter iz nižje srednje šole Ivan Trinko. Približno 50 otrok večinoma iz osnovnih šol Oton Župančič iz Gorice in Alojz Gradnik iz Števerjana obiskuje pošolski pouk Zavoda sv. družine, kjer za zdaj še niso vzpostavili popoldanske spletne pomoči.