Povečalo se je število migrantov, sprejemni centri se polnijo

Število prihodov migrantov v Gorico se je v zadnjem mesecu občuteno povečalo. Med njimi je vse več mladoletnikov brez spremstva, za katere v obstoječih sprejemnih središčih v Gorici in okolici ni več prostora. Ker so kapacitete polno zasedene, je morala goriška občina v prejšnjih dneh poslati šest mladoletnih prebežnikov v sprejemni center v Pavio, s katerim je podpisala novo pogodbo. »Položaj je za nas precej kritičen, saj so mesta za mladoletne migrante v deželnih strukturah zapolnjena; občinski uradi morajo zato nastanitev zanje v zadnjih časih iskati drugod po Italiji; prišli smo celo do Sorrenta,« pravi pristojna občinska odbornica Silvana Romano.

Težave zaradi vse večjega števila novih prišlekov zaznavajo tudi v centrih za sprejemanje polnoletnih migrantov. Iz doma Nazareno v Stražcah, ki je trenutno edino sprejemno središče v Gorici, so jih prav včeraj v druge italijanske dežele odpeljali 25. »Trenutno je gostov 140, na razpolago imamo še približno 30 mest. Razlika s prejšnjimi meseci, ko je v Gorico prihajalo nekaj migrantov na teden, je občutna: varnostni organi zadnje čase tedensko prestrežejo po več deset migrantov,« pravi Mauro Perissini, direktor konzorcija zadrug Il Mosaico, ki upravlja sprejemni center v Stražcah.