Povezani nadgrajujejo turistično ponudbo

»Čas za vas. Brda. Vipavska dolina. Kras.« Tako se glasi slogan kampanje, ki je že v lanskem poletju združila tri vinske regije in pet destinacij v preplet kulturne in naravne dediščine z avtohtonimi sortami vin. V letošnjem letu, ko Slovenija nosi lento evropske enogastronomske regije, bodo gostje lahko na povezanem teritoriju okušali krožnike »Čas za vas«. Po uspešnem prvem skupnem nastopu, se zgodba letos namreč nadaljuje z novimi partnerji in posebno kulinarično popestritvijo.

Rdeča nit letošnjega dogajanja je odkrivanje raznolikosti teritorija preko kulinaričnih okusov. Posebej za kampanijo so gostinci na omenjenem območju pripravili krožnike Čas za vas, ki so sestavljeni iz svežih lokalnih sestavin, pripravljeni pretežno po tradicionalnih receptih posamezne regije, z dodano noto kreativnosti kuharskih šefov. Na vinskih degustacijah pa bo vsaka destinacija, enako kot lani, v ospredje postavila paradnega konja: v Brdih rebulo, Vipavski dolini zelen, na Krasu teran. Vinarji bodo v menijih ponudili tudi druge avtohtone sorte, pinelo, klarnico, vitovsko grganjo, na Brkinskem tudi žganice.

Do posebnih ugodnosti, ki jih prinaša kartica zvestobe pa bodo upravičeni vsi, ki bodo v regiji prenočili vsaj dve noči: pri vinarjih bodo imeli priložnost degustacije vzorcev lokalnih vin, pri gostincih možnost naročila krožnika iz lokalnih sezonskih sestavin in 20-odstotno nižjo ceno vstopnine pri obisku znamenitosti.

QR koda na kartici zvestobe pa bo gosta v vsakem trenutku povezala do ponudbe in urnikov gostinskih lokalov ter znamenitosti, ki jih želijo obiskati. »Prvič imamo skupaj zbrano gostinsko ponudbo na ravni regije in možnost vsak dan v tednu ponuditi gostom odrt lokal s toplo hrano,« poudarjajo organizatorji akcije – zavodi za turizem na omenjenih območjih, katerim se pridružuje še novogoriški Hit.