Povozil sonarodnjaka

Najprej sta se sprla. Nato naj bi se eden prijel za okno avtomobila in zdrsnil, drugi pa naj bi ga povozil. V Svetogorski ulici, na križišču z ulicama Foscolo in Brigata Etna, se je včeraj popoldne zgodila nenavadna prometna nesreča. 58-letni Z. M., z bivališčem v Sloveniji, naj bi se sprl z moškim približno iste starosti. Slednji naj bi ga nato z avtomobilom povozil. Oba naj bi bila bosanska Srba. Prizoru je prisostvoval očividec, ki je nato sodeloval z lokalnimi policisti. Po nesreči naj bi voznik zbežal, lokalni policisti naj bi mu včeraj pod večer bili za petami. Oba moška naj bi bila po besedah priče močno vinjena. Povoženega je zdravstveno osebje prepeljalo v goriško bolnišnico; skupil je nekaj odrgnin in zlomov, hujših poškodb pa naj ne bi dobil.

