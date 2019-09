Povzročil prometno nesrečo in zbežal

Zaradi izsiljene prednosti sta se poškodovali dve vozili, povzročitelj oz. povzročiteljica nesreče pa je zbežal, tako da policija išče očividce. Novogoriške policiste so včeraj, 9. septembra ob 15.31 uri, obvestili o prometni nesreči prve kategorije s pobegom, ki se je zgodila v Ulici Polje v Šempetru. V njej sta bili udeleženi dve osebni vozili. Z ogledom kraja prometne nesreče in z zbiranjem obvestil so policisti Postaje prometne policije Nova Gorica ugotovili, da se je neznani voznik oz. voznica manjšega osebnega avta, neznanih registrskih številk, bele barve, vključeval v promet iz smeri vhoda v večje podjetje na prednostno ulico Polje v naselju Šempeter pri Gorici in zavijal levo v smeri večje trgovine v Vrtojbenski cesti). Neznani voznik pri tem ni pustil mimo vseh vozil, ki so vozila po prometnem pasu, na katerega se je vključeval in tako kršil prometno zakonodajo.

V tem času je namreč po ulici Polje iz smeri bencinskega servisa pripeljala 22-letna voznica osebnega avtomobila. Da bi preprečila trčenje (do stika med njenim in neznanim osebnim vozilom ni prišlo) je omenjena mlajša voznica močno zavirala in sunkovito zavila v desno, pri tem pa je izgubila oblast nad avtomobilom, tako, da je le-tega z zadnjim delom zaneslo v desno na dovozno cesto in nato na makadamsko parkirišče. Tam je s prednjim delom vozila trčila v drug parkiran osebni avtomobil in z levim bokom v ograjo kamionskega parkirišča. Na obeh omenjenih osebnih vozilih in na ograji je nastala materialna škoda.

Neznani voznik oz. voznica manjšega osebnega avtomobila se ni zaustavil na kraju prometne nesreče, temveč je odpeljal naprej v smeri večje trgovine v ulici Vrtojbenska cesta.

Zaradi razjasnitev vseh okoliščin prometne nesreče Policija zaproša vse morebitne očividce oz. vse, ki bi imeli koristne informacije, da pokličejo policiste Postaje prometne policije Nova Gorica (Žnidaršičeva ulica 17, 5290 Šempeter pri Gorici, telefonska številka: +386 (05) 393 41 00, ppp_nova_gorica.pung@policija.si) oz. se zglasijo na najbližji policijski postaji. Prav tako lahko pokličejo tudi na znano interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.