Požar je pod nadzorom

Položaj na goriškem Krasu je spodbudnejši, sporoča Civilna zaščita severne Primorske. Po besedah vodje intervencije Simona Vendramina je požar, ki je izbruhnil včeraj na Renškem vrhu in se je zaradi vetra in suše zelo hitro širil, zdaj pod nadzorom, a je več kot 400 gasilcev še vedno na požarišču. Burja se sicer umirja, a do končnega cilja je še daleč. Gasilci imajo tudi danes pomoč iz zraka, saj območje požara preletava kar pet helikopterjev: po dva slovenske vojske in civilne zaščite iz Furlanije - Julijske krajine ter še en helikopter slovenske policije. Območje požara je ocenjeno na približno 390 - 400 hektarjev. Gasilci so se proti požaru borili vso noč.