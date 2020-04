Danes okoli 16. ure je zagorelo ob državni cesti št. 55 med Devetaki in Palkiščem v doberdobski občini. Na delu so goriški gasilci, ki so jim priskočili na pomoč še kolegi iz Tržiča in ronškega letališča, ki je tačas zaradi koronavirusa zaprt. Pri gašenju plamenov sta soudeležena tudi helikopter in ekipa civilne zaščite. Cesta je sicer odprta za promet, urejajo ga karabinjerji.